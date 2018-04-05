



Как нельзя писать объявления о продаже машин - 05.04.2018 14:15

Австралиец Шон Коннорс решил продать автомобиль, принадлежащий его сестре. И все бы ничего, если бы не излишняя правдивость о продаваемом товаре, которую Коннорс применил при написании объявления о продаже.

Как правило, продавцы не брезгуют приукрашиванием характеристик того или иного товара, однако австралиец решил отличиться. Шон написал в объявлении обо всем, что так или не так с Mitsubishi Mirage.

Шон в своем посте в Facebook сравнил автомобиль с пепельницей. Также он отметил, что водитель может не беспокоиться поцарапать авто, ведь Mitsubishi Mirage его сестры может похвастаться царапинами, которые присутствуют на каждой панели. Не обошлось без упоминания ржавчины на кузове. Коннорс сообщил о грязном салоне авто и отсутствующих подушках безопасности.

Цену за подержанный автомобиль в не толь хорошем состоянии Коннорс выставил в размере 550 долларов. Тому, кто заберет авто как можно быстрее, австралиец обещает серьезную скидку.

Неизвестно, писали ли Шону реальные покупатели, но многие пользователи Facebook в комментариях в посту отметили, что продажа машин - вовсе не конек для Коннорса. Кто-то даже посоветовал Шону вовсе сжечь машину.

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