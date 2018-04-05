



Дохід з нерухомості чернівчан сягнув вже 3 млн грн - 05.04.2018 09:08

Упродовж першого кварталу цього року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету Чернівців 3072,1 тис. грн. податку, з яких 2898,7 тис. грн. перерахували юридичні особи та 173,4 тис. грн. - фізичні особи. Це на 1524,9 тис. грн., або удвічі перевищує минулорічні показники.

У Чернівцях Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджено рішенням Чернівецької міської ради від 25.06.2015 року №1635, зі змінами від 28.01.2016 року №80 та від 09.02.2017 року №581.

Зверніть увагу, що громадяни цього року будуть сплачувати за 2017-ий рік, тому і ставка податку буде розрахована із мінімальної зарплати на 01.01.2017 р. – 3200,0 грн. (минулого року ставка податку розраховувалась із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. - 1378,0 грн.)

Та не усім власникам нерухомого майна доведеться сплачувати за нього податок.

Пільгова площа для квартир незалежно від їх кількості складає 60 м2;

• для різних типів житлового нерухомості (приміром, якщо у власності є і квартира, і будинок) –180 м2.

Наприклад, якщо особа має будинок площею 115 м2, то податок не сплачує, оскільки (не перевищено пільгову площу для будинків – 120 м2). Якщо ж у власності у 2017-му році була квартира площею 65 м2, то доведеться заплатити за 5 м2 - 16,0 грн. податку (65 м2 – пільгові 60 м2 = 5 м2; 5 м2 Х 3,20 грн. = 16,0 грн. ).

У Чернівцях власники квартири/квартир, у тому числі їх часток, площею від 60 до 120 кв.м. сплачуватимуть 0,1% (3200,0 грн. Х 0,1% = 3,20 грн.) за 1 кв. м. площі понад 60 кв.м. За квартиру/квартири, у тому числі їх частки, площею понад 120 кв. м.: за площу від 60 до 120 кв. м. – 0,1% за 1 кв. м., за площу від 120 кв. м. до 145 кв. м. - 0,5% (3200,0 грн. Х 0,5% = 16,00 грн.) за 1 кв. м. і вище – ставка податку становить 1% (3200,0 грн. Х 1% = 32,0 грн.) за 1 кв.м. Якщо загальна площа квартири перевищує 300 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.

Власники житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, площею від 120 до 250 кв.м. сплачуватимуть 0,1% за 1 кв.м. площі понад 120 кв.м. За житловий будинок/будинки, у тому числі їх частки, площею понад 250 кв. м.: за площу від 120 до 250 кв.м. - 0,1% за 1 кв. м; за площу 250 кв.м до 300 кв.м – ставка податку становить 0,5% за 1 кв.м. вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа житлового будинку перевищує 500 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.

Якщо у власності фізичної особи перебувають різні типи об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) то за площу від 180 до 370 кв.м сплачується 0,1% за 1 кв.м, за площу 370 кв.м і вище сплачується 1% за 1 кв.м.

До 1 липня контролюючий орган надсилає платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити. Протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення-рішення власники нерухомості сплачують податок до бюджету.

Громадяни, які отримають податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та не згодні з нарахованими сумами мають можливість звернутись до органу Державної фіскальної служби та провести звірку даних.

Власники нерухомості - фізичні особи можуть звірити інформацію про майно у базах даних заздалегідь. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№107, 208.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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