



У берегов Борнео пять дней горит море - 04.04.2018 16:37

В течение пяти дней из-за разлившейся нефти у берегов Индонезии горит море. Как стало известно, в результате чрезвычайного происшествия от отравления токсичным дымом погибло четверо человек, еще один считается пропавшим без вести.

Кроме того, разлив топлива привел к гибелли местных диких животных.

Происшествие имело место еще на выходных, но до настоящего времени режим чрезвычайного происшествия сохраняется на индонезийском острове Борнео, в городе-порту Баликпапан.



Городской секретарь Саид Фадли отметил, что бухта сейчас напоминает бензоколонку. Разлив горючего для судов произошел на площади от 12 до 18 квадратных километров вокруг порта.



Местные жители жалуются на тошноту, проблемы с дыханием и рвоту - в больницы с такими симптомами обратилось уже порядка 1200 пациентов. Жителям Баликпапана раздают дыхательные маски. Дым от сгорающего топлива, распространяющийся облаками, представляет сербезную опасностью для окружающей среды, а также для населения города, которое составляет порядка 700 тысяч человек.

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