Буковинка викрала у сусідки ювелірні прикраси

- 04.04.2018 15:09
Буковинка викрала у сусідки ювелірні прикраси

Зловживаючи приязністю сусідки, раніше судима жінка викрала у неї ювелірні вироби. Працівники Кіцманського відділу поліції викрили злодійку. Тепер їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

З повідомленням про крадіжку ювелірних виробів до поліції звернулася 30-річна жителька села Нижніх Станівців Кіцманського району. Потерпіла поскаржилася, що невідома особа викрала у неї прикраси із золота і срібла, завдавши збитків на 35 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники Кіцманського відділу поліції опрацювали коло осіб, котрі могли здійснити вказаний злочин. Поліцейські з’ясували, що потерпілу обікрала її 21-річна сусідка. Зловмисниця вже була раніше судима за нанесення тілесних ушкоджень. Неодноразово заходячи в гості до потерпілої, злодійка непомітно викрадала прикраси. Чуже майно жінка здавала до ломбардів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Частину викраденого вдалося повернути власниці. На даний час вирішується питання про оголошення правопорушниці підозри.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжка ювелірки чернівецька область, національна поліція чернівецька область

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