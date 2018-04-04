В Черновцах создадут городской инклюзивный центр- 04.04.2018 12:18
Решение о создании в Черновцах городского инклюзивно-ресурсного центра №1 поддержали депутаты Черновицкого городского совета. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 29 депутатов.
Отмечается, что инклюзивно-ресурсный центр будет находиться в подчинении Управления образования Черновицкого городского совета.
Для того, чтобы данное учреждение было создано, было решено отыскать помещение в центре Черновцов, площадь которого составит более 200 квадратных метров. Поиском места будет заниматься исполнительный комитет горсовета.
Как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, всего в Черновцах предполагается создание четырех таких центров.
Коментарі (0)
Другие новости:
В Украине учрежден День полиции В Украине появится новый профессиональный праздник - День полиции Украины, который будет отмечаться 4 июля.
- 04.04.2018 16:47
- 04.04.2018 16:47
У берегов Борнео пять дней горит море В течение пяти дней из-за разлившейся нефти у берегов Индонезии горит море. Как стало известно, в результате чрезвычайного происшествия от отравления токсичным дымом погибло четверо человек, еще один считается пропавшим б
- 04.04.2018 16:37
- 04.04.2018 16:37
Поліцейські Буковини провели 19 занять про вибухонебезпечні предмети Правоохоронці розповіли підліткам алгоритм дій проведення евакуації під час надходження повідомлення
- 04.04.2018 15:53
- 04.04.2018 15:53
В Москве горит торговый центр, есть жертвы 4 04 2018 В Москве в торговом центре "Персей" произошло возгорание. Во время тушения пожара пострадали шесть спасателей
- 04.04.2018 15:26
- 04.04.2018 15:26
Буковинка викрала у сусідки ювелірні прикраси Зловживаючи приязністю сусідки, раніше судима жінка викрала у неї ювелірні вироби.
- 04.04.2018 15:09
- 04.04.2018 15:09
Исследовать Марс будут робо-пчелы Ученые рассматривают возможности исследований Марса с помощью роботизированных механизмов, напоминающих пчел
- 04.04.2018 14:46
- 04.04.2018 14:46
Напавшему на полицейскую в Черновцах грозит 5 лет лишения свободы В Черновцах в микрорайоне Роша накануне, 4 апреля, на представительницу патрульной полиции напали местные жители
- 04.04.2018 14:33
- 04.04.2018 14:33
В Черновцах презентую чудо-писанку 5 04 2018 В Черновцах на Центральной площади в четверг, 5 апреля, состоится презентация чудо-писанки. Так, Центральную площадь в этот день украсят
- 04.04.2018 12:48
- 04.04.2018 12:48
За Застявнянщині затримали нахабного грабіжника Зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів і хуліганства.
- 04.04.2018 12:39
- 04.04.2018 12:39
Facebook удалил около 300 страниц российских ботов На своей странице в соцсети глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление о массовом удалении связанных с Россией аккаунтов
- 04.04.2018 11:45
- 04.04.2018 11:45