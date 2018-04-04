



В Черновцах создадут городской инклюзивный центр - 04.04.2018 12:18

Решение о создании в Черновцах городского инклюзивно-ресурсного центра №1 поддержали депутаты Черновицкого городского совета. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 29 депутатов.

Отмечается, что инклюзивно-ресурсный центр будет находиться в подчинении Управления образования Черновицкого городского совета.

Для того, чтобы данное учреждение было создано, было решено отыскать помещение в центре Черновцов, площадь которого составит более 200 квадратных метров. Поиском места будет заниматься исполнительный комитет горсовета.

Как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, всего в Черновцах предполагается создание четырех таких центров.

Платиновая Буковина, Черновцы

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