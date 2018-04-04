Facebook удалил около 300 страниц российских ботов

- 04.04.2018 11:45
Facebook удалил около 300 страниц российских ботов

На своей странице в соцсети глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление о массовом удалении связанных с Россией аккаунтов.

По заявлению Цукерберга, большая часть удаленных профилей и страниц связана с Агентством интернет-исследований, то есть, пресловутой "фабрикой троллей". Данную организацию также подозревают в возможном вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Как пояснил Цукерберг, порядка 270 страниц и аккаунтов были удалены, поскольку они контролировались АИИ, а не за контент.

Глава Facebook отметил, что агентство манипулировало людьми из США, Европы, а также России, потому таких материалов на Facebook быть не должно. Работу над проверкой информации и профилей в Facebook осуществляют системы искусственного интеллекта, а также порядка 15 000 сотрудников социальной сети, количество которых будет увеличено до 20 000 к концу 2018 года.

Российская сторона тут же отреагировала на заявление Цукерберга. По словам главы Федерального агенства новостей Евгения Зубарева, решение Facebook об удалении страниц и профилей является ничем иным, как актом политической цензуры. В связи с этим Зубарев обнародовал обращение к руководству РВ, в котором он призывает отреагировать на данное решение.

В заявлении Зубарева отмечается, что продолжают уничтожаться российские информационные ресурсы и СМИ. Это ведет к фильтрованию или обезображиванию объективной информации, которая может вовсе не доходить до пользователей русскоязычного интернета. Глава Федерального агентства новостей также отметил, что подобной политикой руководствуется и Google, так как на видеохостинге YouTube блокируются пророссийские каналы, в то время как антироссийский контент, спонсируемый из-за рубежа, получает новую дорогу.

Платиновая Буковина

Ключові слова: ольгинские тролли в фейсбук, массовое удаление аккаунтов в Фейсбук, агентство интернет-исследований

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