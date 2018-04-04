



В Книгу рекордов Гиннеса попала огромная голубика - 04.04.2018 11:35

Мировой рекорд по размерам ягоды голубики установила селекционная компания OZblu. Так, в Книгу ркекордов Гиннесса попала ягода, масса которой составила 12,38 граммов.

Как отмечает соучредитель и гендиректор компании OZblu Роджер Хорак, в ягодах ценится вовсе не размер, а качества. Компания тщательно работает над выведением самых точных, вкусных ягод, которые также имеют отличный товарный вид. Селекционерам удалось вывести вкусную, полезную и, при этом, просто огромную голубику.

Селекционерами, которые смогли вывести огромную ягоду голубики, являются Дэйв и Лиса Маццардис. В их задачи входит создание крупных, сочных и ароматных сортов ягод, котоыре обладают стойкостью к транспортировке.

Компания OZblu запускает в 2018 году совместное предприятие в Северной и Южной Америке. По словам генерального директора компании, нынешней год должен стать весьма успешным в развитии и продвижении OZblu, и немалую роль в этом суграло также внесение в Книгу рекордов Гиннеса с самой групной голубикой.

Напомним, что в Книгу рекордов Гиннеса каждый год вносятся новые и новые рекорды. При этом, речь идет как о творениях природых, так и достижениях человека в самых различных отраслях деятельности.

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