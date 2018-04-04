В Минске сегодня обсудят освобождение пленных- 04.04.2018 10:54
В среду, 4 апреля, в Минске соберется трехсторонняя контактная группа по Донбассу. Главная тема сегодняшний переговоров - освобождение украинских заложников.
Кроме того, как отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко, также обсуждение коснется пасхального перемирия, которое продолжают нарушать незаконные вооруженные формирования.
Напомним, о введении так называемого пасхального перемирия трехсторонняя контактная группа по Донбассу пришла к соглашению 26 марта. Было решено инициировать режим тишины в связи с пасхальными праздниками с 00:00 по киевскому времени 30 марта 2018 года.
Между тем, ржим тишины существует только по словам, поскольку боевики регулярно открывают огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Только за прошедшие сутки, 3 апреля, по позициям украинских военнослужащих террористы открывали огонь 24 раза. В результате был ранен один украинский боец.
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