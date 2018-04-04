



Президенты Украины и Румынии откроют КПП в Дьяковцах и Красноильске - 04.04.2018 09:41

На 75% уже готовы международные автомобильные пункты пропуска Красноильск и Дьяковцы в Черновицкой области. Как сообщается, в эксплуатацию данные пограничные пункты могут быть сданы уже будущим летом.

С таким заявлением 3 апреля выступил глава Черновицкой обласной госадминистрации Александр Фищук на совместном заседании Комитетов Верховной Рады Украины.

По словам Фищука, строительство планирует ся завершить до 20 июня, тогда как уже на 1 ибюля заполанировано введение в эксплуатацию. В церемонии открытия примут участие президенты Украины и Румынии. Губернатор Черновицкой области отметил значимость автомобильного сообщения между районами и областями для экономического развития, а также евроинтеграции. Кроме того, в ближайше время вероятно разворачивание строительства еще двух международных автомобильных пунктов пропуска.



Отметим, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что строительство пунктов пропуска будет завершено в максимально сжатые сроки.

Платиновая Буковина, Черновцы

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