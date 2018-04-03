



Пенсионный возраст в Украине могут повысить через 10 лет - 03.04.2018 16:33

По сообщению министра социальной политики Украины Андрея Ревы, в Украине удалось минимум на 10 лет отсрочить повышение пенсионного возраста благодаря проведению пенсионной реформы.

Министр напомнил, что в требованиях Международного валютного фонда отмечалось обязательное повышение пенсионного возраста. Демографы отмечают, что вернуться к данному вопросу можно будет примерно через 10 лет.

Вместо повышения пенсионного возраста в рамках реформы было решено перейти на дифференцированную систему выхода на пенсию, где расчет осуществляется на основании страхового стажа. По словам Ревы, в мировой практике такой механизм, разработанный в Украине, является инновационным решением.

Правительство Украины с помощью расчетов убедило экспертов Международного валютного фонда в том, что новый подход является целесообразным.

Напомним, Верховная Рада Украины 3 октября 2017 года проголосовала за пенсионную реформу, которая подразумевает повышение минимального страхового стажа. необходимого для выхода на пенсию.

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