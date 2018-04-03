Сегодня первый мобильный отмечает 45-летие

- 03.04.2018 15:46
Сегодня первый мобильный отмечает 45-летие

День рождения первого мобильного телефона, а именно - 45 лет со дня первого звонка с беспроводного телефона, отмечается сегодня, 3 апреля. Инженер компании Motorola Мартин Купер 3 апреля 1973 года осуществил первый успешный звонок с аппарата, положившего начало всем современным мобильным телефонам, которые мы используем сегодня.

Согласно истории, Купер позвонил в этот день своему приятелю Джоэлу Энгелю из конкурирующей компании Bell Laboratories. Купер вместо приветствия сразу же спросил коллегу, откуда он может звонить, и сам ответил на свой вопрос - он звонит с первого беспроводного сотового телефона.

По меркам того времени, устройство Motorola DynaTAC получилось весьма компактным  - 22 сантиметров в длину, 4 в ширину и 12 сантиметров в толщину, при этом, весило оно около 1 килограмма.

Такой телефон работал от аккумуляторной батареи Motorola в течение получаса, но этому предшествовала почти 10-часовая зарядка. В любом случае, даже такой результат стал настроящим прорывом.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Мартин Купер, первый мобильный телефон, Motorola DynaTAC

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