Буковинська поліція отримала нові автівки

- 03.04.2018 15:32
Буковинська поліція отримала нові автівки

Сім легковиків «Skoda Rapid», три позашляховика «Renault Duster», автозак «Fiat Doblo» та пасажирський автобус «Атаман» отримало Головне управління Національної поліції в Чернівецької області від НПУ. Третього квітня керівник поліції області Сергій Пілігрім урочисто вручив ключі від новеньких авто представникам територіальних підрозділів.

Усі автомобілі обладнані спеціальною світловою та звуковою сигналізацією, GPS-трекерами та раціями.

«Skoda Rapid» і «Renault Duster» призначені для груп швидкого реагування і нестимуть службу в усіх районах області. Завдяки отриманим новим автомобілям усі 29 груп реагування патрульної поліції тепер повністю забезпечені транспортом.

Спецавтомобіль «Fiat Doblo» для перевезення затриманих і арештованих осіб отримав ізолятор тимчасового тримання №1 міста Чернівців. Автівка обладнана чотирма камерами відеоспостереження, які виведено на панель водія. Це дає змогу контролювати обстановку навколо та всередині транспортного засобу.

Сучасний пасажирський автобус спеціалізованого призначення «Атаман» розрахований на 30-40 чоловік і буде використовуватися для перевезення особового складу.

Начальник обласного ГУНП Сергій Пілігрім подякував керівництву Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України за таку суттєву підтримку: «Дуже приємно, що Буковина отримала стільки спеціалізованого транспорту. Оновлення автопарку вкрай важливе для ефективної діяльності поліції. Завдяки цим автомобілям наші працівники в районах зможуть швидше реагувати на повідомлення громадян і якісніше виконувати свою роботу».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: автопарк національної поліції на буковині, чернівці національна поліція

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине учрежден День полиции В Украине появится новый профессиональный праздник - День полиции Украины, который будет отмечаться 4 июля.
- 04.04.2018 16:47
У берегов Борнео пять дней горит море В течение пяти дней из-за разлившейся нефти у берегов Индонезии горит море. Как стало известно, в результате чрезвычайного происшествия от отравления токсичным дымом погибло четверо человек, еще один считается пропавшим б
- 04.04.2018 16:37
Поліцейські Буковини провели 19 занять про вибухонебезпечні предмети Правоохоронці розповіли підліткам алгоритм дій проведення евакуації під час надходження повідомлення
- 04.04.2018 15:53
В Москве горит торговый центр, есть жертвы 4 04 2018 В Москве в торговом центре "Персей" произошло возгорание. Во время тушения пожара пострадали шесть спасателей
- 04.04.2018 15:26
Буковинка викрала у сусідки ювелірні прикраси Зловживаючи приязністю сусідки, раніше судима жінка викрала у неї ювелірні вироби.
- 04.04.2018 15:09
Исследовать Марс будут робо-пчелы Ученые рассматривают возможности исследований Марса с помощью роботизированных механизмов, напоминающих пчел
- 04.04.2018 14:46
Напавшему на полицейскую в Черновцах грозит 5 лет лишения свободы В Черновцах в микрорайоне Роша накануне, 4 апреля, на представительницу патрульной полиции напали местные жители
- 04.04.2018 14:33
В Черновцах презентую чудо-писанку 5 04 2018 В Черновцах на Центральной площади в четверг, 5 апреля, состоится презентация чудо-писанки. Так, Центральную площадь в этот день украсят
- 04.04.2018 12:48
За Застявнянщині затримали нахабного грабіжника Зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів і хуліганства.
- 04.04.2018 12:39
В Черновцах создадут городской инклюзивный центр Решение о создании в Черновцах городского инклюзивно-ресурсного центра №1 поддержали депутаты Черновицкого городского
- 04.04.2018 12:18

Всі новини