



Буковинська поліція отримала нові автівки - 03.04.2018 15:32

Сім легковиків «Skoda Rapid», три позашляховика «Renault Duster», автозак «Fiat Doblo» та пасажирський автобус «Атаман» отримало Головне управління Національної поліції в Чернівецької області від НПУ. Третього квітня керівник поліції області Сергій Пілігрім урочисто вручив ключі від новеньких авто представникам територіальних підрозділів.



Усі автомобілі обладнані спеціальною світловою та звуковою сигналізацією, GPS-трекерами та раціями.

«Skoda Rapid» і «Renault Duster» призначені для груп швидкого реагування і нестимуть службу в усіх районах області. Завдяки отриманим новим автомобілям усі 29 груп реагування патрульної поліції тепер повністю забезпечені транспортом.

Спецавтомобіль «Fiat Doblo» для перевезення затриманих і арештованих осіб отримав ізолятор тимчасового тримання №1 міста Чернівців. Автівка обладнана чотирма камерами відеоспостереження, які виведено на панель водія. Це дає змогу контролювати обстановку навколо та всередині транспортного засобу.

Сучасний пасажирський автобус спеціалізованого призначення «Атаман» розрахований на 30-40 чоловік і буде використовуватися для перевезення особового складу.

Начальник обласного ГУНП Сергій Пілігрім подякував керівництву Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України за таку суттєву підтримку: «Дуже приємно, що Буковина отримала стільки спеціалізованого транспорту. Оновлення автопарку вкрай важливе для ефективної діяльності поліції. Завдяки цим автомобілям наші працівники в районах зможуть швидше реагувати на повідомлення громадян і якісніше виконувати свою роботу».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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