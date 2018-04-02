Из-за забастовки во Франции - масштабные перебои на железной дороге- 03.04.2018 11:56
Во Франции сотрудники железной дороги устроили забастовку против реформы ж/д транспорта. В результате в движении железнодорожного транспорта во Франции имеются серьезные перебои.
Отмечается, что во Франции на забастовку вышли около 50% сотрудников государственной компании Национальное общество железных дорог.
Что касается внутреннего сообщения, примерно каждый пятый электропоезд выходит на линию. Перебои в расписании поездов дальнего следования TGV - гораздо более серъезные, чем с электричками. По заявлениям профсоюзов, двухдневная забастовка будет осуществляться в дальнейшем после каждых трех дней работы.
Во Франции с 3 апреля также начались забастовки сотрудников энергетической сферы, национального авиаперевозчика Air France, а аткже компаний, занимающихся уборкой мусора с улиц.
Напомним, что с понедельника, 2 апреля, во Франции началась масштабная забастовка, которую инициировали сотрудники железнодорожного транспорта. Недовольство работников французских железных дорог вызвано реформами в государстве, котоыре лишат железнодорожников особого статуса и ряда связанных с этим льгот.
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