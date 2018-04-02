



На МКС испытают аппарат по уборке космического мусора - 03.04.2018 10:02

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, в задачи которого входит доставка на МКС прототпа аппарата RemoveDEBRIS, предназначенного для сбора космического мусора.

Так, предполагается, что испытания RemoveDEBRIS состоятся уже в конце мая нынешнего года. Прототип представляет собой аппарат массой 100 килограмм, который оборудован сетью и гарпуном. В рамках экспепримента в космос будут выпущены несколько объектов космического мусора, и RemoveDEBRIS должен будет их поймать. Как отмечают создатели аппарата из космического центра университета Суррея, Великобритания, после испытаний RemoveDEBRIS сгорит в атмосфере.

Вопросы космического мусора относятся к наиболее обсуждаемым темам космической сферы. Так, космический мусор представляет собой различные неиспользуемые объекты, которые находятся на орбите Земли. Это могут быть как весьма крупные предметы - вроде разгонных блоков ракет-носителей либо отработанных верхних ступеней, так и мелкие детали, например, гайки и болты.

В Европейском космическом агентстве отмечают, что на околоземной орбите находится свыше 750 тысяч объектов космического мусора, размер которых в диаметре превышает 1 см. Главаная опасность космического мусора состоит в том, что он может ппредставлять угрозу орбитальным аппаратам и космическим спутникам.

В Японском агентстве аэрокосмических исследований в начале 2017 года намеревались провести эксперимент с орбитальным аппаратом Kounotori 6 с металлическим троссом, который, согласно задумке, должен замедлять объекты космического мусора, направлять их с орбиты и приводить с их сгоранию в атмосфере. Однако данный тест с уборкой космического мусора провалился, поскольку трос аппарата в космосе развернуть не удалось.

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