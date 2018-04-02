На Венере обнаружены признаки жизни

- 02.04.2018 17:29
На Венере обнаружены признаки жизни

В облаках Венеры были обнаружены черные полосы непонятного проихождения. О находке сообщили члены международной научной группы из США и России во главе с Санджаем Лимаем. Ученые полагают, что эти полос могут являться проявлением инопланетной жизни. Для того, чтобы выяснить, действительно ли этот так, исследования второй от Солнца планеты будут продолжаться. 

Венера входит в планеты земной группы, как и Меркурий, Марс и Земля. По сравнению с нашей планетой, Венера находится гораздо ближе к Солнцу, однако, на ней также может существовать жизнь. По различным научным концепциям, благоприятный климат на Венере имел место порядка 2 миллионов лет назад. В критических условиях различные микроорганизмы и природа могли бы выжить и адаптироваться. Науке известен факт, когда на поверхности Луны и в открытом космосе смогла выжить бактерия.

У Венеры же имеется атмосфера, которая могла бы позволить жизни существовать и развиваться.

В то же время, в настоящий момент на Венере средняя температура составляет 462 градуса Цельсия, потому условия для жизни на этой планете - весьма специфические. Планета укрыта слоем непрозрачных облаков, состоящих из серной кислоты. Эти облака имеют отличные отражающие способности, благодаря чему увидеть, что происходит на поверхности планеты через облака, не представляется возможным. Также по этой причине на Венере образовался парниковый эффект, который и привел к столь высоким температурам планеты.

Те самые темные полосы, обнаруженные на поверхности Венеры учеными, Санджай Лимай рассматривает как живые организмы, например, бактерии, живущие в венерианских облаках. Чтобы убедиться в правоте или опровергнуть данную идею, человечеству необходимо отправиться в космический полет и получить образцы для исследований. Посколько полетов в данном направлении не предвидится в ближайшее время, это открытие ученых останется загадкой.

Платиновая Буковина

Ключові слова: жизнь на венере, жизнь на других планетах

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