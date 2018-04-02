Украина планирует обменять 20 россиян на украинских политзаключенных

- 02.04.2018 16:46
Украина планирует обменять 20 россиян на украинских политзаключенных

Для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Алексанра Кольченко и других пленных украинская сторона готова передать 20 россиян. С таким заявлением выступила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Геращенко отметила, что на заседании рабочей группы в Минске 4 апреля будет рассматриваться данный вопрос.

По ее словам, Украина делает все возможное для приближения очередной волны освобождения пленников. Так, украинская сторона готова передать 20 россиян, которых находятся в местах заключения в Украине за нарушения украинского законодательства, а также за участие в войне. Их предлагается обменять на Сенцова, Кольченко и других украинских пленников. Геращенко отметила, что Украина расчитывает на поддержку от международных партнеров, поскольку руководители России не демонстрируют желания в решении данного вопроса.

Напомним, что Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны в мае 2014 года в Крыму спецслужбами РФ. Им вменяют организацию террористических актов на территории Крыма. Обвиняемые свою вину не признают. Ростовский суд в августе 2015 года вынес приговор Сенцову в виде 20 лет колонии строгого режима, Кольченко же присудили 10 лет колонии.

Правоохранители отмечают, что всего по политическим мотивам на территории России и оккупированного полуострова Крым были лишены свободы порядка 60 граждан Украины. Более 300 нот с требованием освободить удерживаемыъх граждан Украины были направлены украинским МИДом в адрес России.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Олег Сенцов, Александр Кольченко, украиснкие политзаключенные в россии

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