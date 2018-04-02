Беспилотник Почты России разбился сразу после старта

- 02.04.2018 12:48
Беспилотник Почты России разбился сразу после старта

В понедельник, 2 апреля, Почтой России было запланировано мероприятие по запуску и доставке первой посылки с помощью беспилотника. Однако, запуск, который был осуществлен в Бурятии, в Улан-Удэ, оказался безуспешным - дрон упал и разбился.

Беспилотник стартовал в Улан-Удэ в 105-м микрорайоне на площадке почтового отделения связи. Предполагалось отправить посылку на 16 километров от места старта, в Нижний Саянтуй. БПЛА нагрузили посылкой массой 2 килограмма. Практически сразу после взлета беспилотник врезался в здание и разбился. Почтовый дрон восстановлению или ремонту, к сожалению, подлежит.

Стоимость беспилотного летательного аппарата для доставки почты, по данным "Московского комсомольца", составила 1,2 миллиона рублей.

Отметим, что запуск первого беспилотника Почты России проходил при участии гендиректора Почты России Николая Подгузова и главы республики Бурятия Алексея Циденова.

Представители Почты России поднимают вопрос о запуске другого почтового беспилотника. Ранее предполагалось, что с помощью квадрокоптеров Почта России сможет доставлять посылки в труднодоступные районы России.

Платиновая Буковина

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