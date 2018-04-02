



Новозеландская компания перешла на 4-дневную рабочую неделю - 02.04.2018 11:32

Компания Perpetual Guardian в Новой Зеландии обратилась к сотрудникам, которых насчитывается порядка 200 человек, работать четыре дня в неделю, то есть, к уикенду добавится еще и пятница.

Речь идет о проведении эксперимента, который позволит увеличить производительность труда. Так, по мнению руководства, за три выходных работники могут отлично отдохнуть и восстановиться, чтобы демонстрировать в течение 4-х рабочих дней наилучшие показатели работоспособности.

В отделе кадров Perpetual Guardian пояснили, что сотрудники гораздо охотнее берутся за рабоуту в начале недели, демонстирруют отличную энергичность и работспособность после выходных. Такой график влияет на рабочий процесс весьма позитивно, и работники вряд ли решат вернуться к пятидневной рабочей неделе.

Так, во время работы в оифсе стало гораздо тише. Также сотрудники более сосредоточенно выполняют свои обязанности, и такое явление, как "общение возле кулера" если не исчезло полностью, то было сокращено до минимума. Сотрудники будут работать четыре дня в неделю - с понедельника по четверг - до середины апреля.

После будут собраны все данные о производительности, которые будут тщательно проанализированы специалистами из двух ведущих университетов Новой Зеландии. Если эксперимент с тремя выходными оправдает себя, новый график вернут уже в июле.

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