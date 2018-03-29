



Стрельба возле ресторана в Харькове 29 03 2018 - есть погибший - 30.03.2018 10:13

Рядом с одним из ресторанов в Харькове вечером четверга, 29 марта, произошла перестрелка. Как стало известно, двое человек получили ранения, и один из них вскоре скончался в больнице.

Информацию о происшествии озвучили представители национальной полиции Харьковской области.

Как стало известно, в ресторане "Агдам", который находится на пересечении проспекта Льва Ландау и улицы Ньютона, отдыхала компания из десяти человек. Когда люди вышли из помещения, к ним подошли несколько человек и начали стрелять из огнестрельного оружия. Один пострадавший получил ранение в шею, другому мужчине пуля угодила в бедро. Один из пострадавших позже умер в больнице. По информации из других источников, стрелявший находился в автомобиле.

Кроме того, сообщается, что в результате стрельбы также получил повреждения припаркованный рядом автомобиль марки Toyota.

Нападавшие с места происшествия скрылись, выбросив оружие. В Харькове проводится операция "Сирена".

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