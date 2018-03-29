Германия дала добро на строительство Северного потока 2- 29.03.2018 16:20
Строительство газопровода "Северный поток 2" на всем участке Балтийского моря разрешило Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии.
Так, согласно планам, "Северный поток 2" предполагает строительство и работу двух ниток газопровода, общая можность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Предполагается что газопровод обеспечит прохождение газа с побережья РФ в Германию через Балтийское море.
Принятием решения Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии Германия показала, что были сняты все правовые ограничения на строительство участка газопровода протяженностью 31 км в исключительной экономической зоне Федеративной республике Германия.
Также в ведомстве отмечают, что строительство газопровода не будет вредить окружающей среде и не будет препятствовать судоходству.
В то же время, ряд европейских государств выступают против строительства "Северного потока 2". Так, представители Польши, Дании и стран Балтии заявляют - газопровод усилит зависимость Европейского Союза от российского Газпрома. В самой Германии против строительства "Северного потока 2" выступают отдельные немецкие парламентарии и природозащитная организация Nabu.
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