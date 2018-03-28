



Канадка выиграла в лотерею пожизненное обеспечение - 29.03.2018 11:46

Шарли Лагарде из канадской провинции Квебек купила себе на совершеннолетие подарок - лотерейный билет и бутылку шампанского. Подарок был более, чем удачным - стерев защитный слой на мгновенной лотерее, девушка обнаружила, что выиграла огромную сумму денег.

Имениннице предложили два варианта получения выигрыша - либо выплатить однократно сумму в размере миллиона канадских долларов, либо же выплачивать по тысяче долларов каждую неделю до конца жизни.

Безусловно, второй вариант пришелся девушке по душе, что подтвердил ее финансовый консультант. Теперь каждую неделю до конца жизни девушка будет получать по тысяч канадских долларов, при том, что эта сумма не облагается налогом.

Шарли Лагарде сообщила, как планирует распоряжаться выигранными деньгами. Девушка отметила, что выигрыш пригодится ей для получения образования, а также станет отличным подспорьем в путешествиях. Шарли призналась, что очень хочет стать профессиональным фотографом и делать снимки для журнала о путешествиях

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