



Магнитные бури на апрель 2018 - 29.03.2018 11:07

Специалист отмечают - в апреле текущего года Землю ожидают несколько магнитных бурь.

Так, согласно календарю магнитных бурь, в первой декаде апреля 2018 ощутимых колебаний геомагнитного поля не предвидится. Так, первая магнитная буря в апреле ожидается 12 числа. речь идет о слабой магнитной буре - класса G1.

Геомагнитные возбуждения, первые в нынешнем году, прогнозируются специалистами 11, 13-19 апреля. Как утверждают астрономы, Земля подобными колебаниями реагирует на высокоскоростной поток солнечного ветра.

В целом, серьезные магнитные бури - класса G1 - ожидаются 12, 17, 18 и 19 апреля. 11, 13, 14, 16 и 20 апреля ожидаются колебания геомагнитного поля Земли.

Бури класса G1, которые будут иметь место в апреле, оказывают небольшое влияние на энергетические системы, на работу космических спутников. Также метеозависимым людям стоит максимально внимательно относиться к своему здоровью, так как в дни магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия, раздражительность и слабость, повышение кровяного давления.

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