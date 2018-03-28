



Глибоччанин обікрав односельця на 5 тисяч грн - 29.03.2018 09:30

Увечері, 27 березня, до Глибоцького відділення поліції звернувся 48-річний житель районного центру. Чоловік повідомив, що з його подвір’я викрали шість азбестових труб довжиною по чотири метра кожна, завдавши збитків на суму понад п’ять тисяч гривень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що того дня потерпілий знаходився на роботі. В подальшому коли заявник повернувся додому, то виявив відсутність труб, які знаходилися поруч із гаражем.

Зібрані докази на місці вчинення злочину свідчили про те, що крадіжку вчинив хтось із місцевого населення або з числа знайомих потерпілого. Провівши розшукові заходи поліцейські встановили, що до крадіжки може бути причетний хтось із рідних заявника.

Завдяки професійним діям поліцейських, по «гарячих слідах» крадія вдалося встановити. Ним виявився 37-річний родич потерпілого. Правоохоронці спіймали зловмисника під час того, як останній витрачав гроші за продані труби.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення крадію підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини