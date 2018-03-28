Глибоччанин обікрав односельця на 5 тисяч грн

- 29.03.2018 09:30
Глибоччанин обікрав односельця на 5 тисяч грн

Увечері, 27 березня, до Глибоцького відділення поліції звернувся 48-річний житель районного центру. Чоловік повідомив, що з його подвір’я викрали шість азбестових труб довжиною по чотири метра кожна, завдавши збитків на суму понад п’ять тисяч гривень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що того дня потерпілий знаходився на роботі. В подальшому коли заявник повернувся додому, то виявив відсутність труб, які знаходилися поруч із гаражем.

Зібрані докази на місці вчинення злочину свідчили про те, що крадіжку вчинив хтось із місцевого населення або з числа знайомих потерпілого. Провівши розшукові заходи поліцейські встановили, що до крадіжки може бути причетний хтось із рідних заявника.

Завдяки професійним діям поліцейських, по «гарячих слідах» крадія вдалося встановити. Ним виявився 37-річний родич потерпілого. Правоохоронці спіймали зловмисника під час того, як останній витрачав гроші за продані труби.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення крадію підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки буковина, глибока чернівці, національна поліція чернівецька область

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Погода в Украине на Пасху 2018 Ощутимое потепление в Украине начнется в ближайшую пятницу, как отмечают синоптики Гидрометцентра. В четверг, 29 марта, будет пока что относительно прохладно.
- 29.03.2018 10:44
Будет ли проезд по 5 грн в Черновцах Черновицкие перевозчики требует повышения стоимости проезда до 5 гривен. В противном случае маршрутки будут курсировать лишь утром и вечером, чтобы черновчане помогли попасть на работу и обратно.
- 29.03.2018 10:23
Совершена вирусная атака на компанию Boeing Представители авиаконцерна Boeing сообщили о вирусной атаке, в которой был использован аналогичный WannaCry компьютерный
- 29.03.2018 09:53
Декларации для активистов обещают отменить 3 апреля Необходимость электронного декларирования доходов общественных активистов в Украине может быть отменена 3 апреля, то есть, уже в следующий вторник.
- 29.03.2018 09:40
Особливості заповнення податкової декларації Слід зазначити, що в оновленій Декларації з’явились нові позиції, які мають особливості заповнення.
- 29.03.2018 09:11
Над Японией запустят искусственный звездопад Искусственный звездопад в конце 2020 года планируют запустить в небе над Японией. Так называемый космический фейерверк, копирующий сгорающие
- 28.03.2018 17:46
В полицию Украины набирают пилотов вертолетов Для проведения спецопераций для поддержки наземных групп в Украине будут действовать вертолеты, первые из которых Национальная
- 28.03.2018 17:34
Можно ли полностью отказаться от мяса Не все люди едины во мнении, когда речь заходит об употреблении мяса, как и других продуктов животного происхождения. Можно ли переходить к вегетарианству без проблем со здоровьем, и стоит ли оно того?
- 28.03.2018 17:19
Сколько будут стоить платные дороги в Украине Президент Украины подписал указ о возможности передачи частным лицам в концессию существующие трассы. Руководитель Укравтодора
- 28.03.2018 16:44
В Чернівцях оперативно затримали викрадача акумуляторів Вночі зловмисник вчинив крадіжку з транспортного засобу, а вранці викрадене здав на пункт прийому металобрухту.
- 28.03.2018 16:38

Всі новини