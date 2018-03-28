В полицию Украины набирают пилотов вертолетов

- 28.03.2018 17:34
В полицию Украины набирают пилотов вертолетов

Для проведения спецопераций для поддержки наземных групп в Украине будут действовать вертолеты, первые из которых Национальная полиция планирует получить в начале 2020 года. С таким заявлением выступил глава НПУ Сергей Князев на встрече с командующими авиации Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, Национальная полиция в течение 2020 года получит 10 вертолетов модели Н145, какие применяются в полиции Чехии. В работе Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки украинская полиция будет использовать опыт коллег из-за рубежа.

Кроме того, в Украине объявляется набор пилотов вертолетов на службу в новое подразделение полиции. Князев отметил, что в дальнейшем профессионально подготовленные пилоты-полицейские в дальнейшем будут инструктировать новобранцев. Еще до получения вертолетов предполагается объявить о конкурсе на замещение вакантных должностей не позднее июля 2018 года.

Князев отметил, что для подбора и подготовки личного состава экипажей полицейского отдела воздушной поддержки будут привлекаться специалисты силовых ведомств, в которых имеются авиационные подрахзделения, а также специализированные учебные заведения.

По словам главы Национальной полиции Украины, экипажи воздушной пожержки будут работать по всей территории страны. В ежедневном режиме будет осуществляться обслуживание полицейскими подразделений патрульной полиции, конвойной полиции, полиции превенции. По два экипажа будут дислоцироваться на западе, востоке и севере Украины. Поскольку в Киеве насчитывается наибольшее количество трас, то в столице будет постоянно находиться один-два экипажа полицейского отдела воздушной поддержки.

Платиновая Буковина

Ключові слова: полицейские вертолеты украина, национальная полиция Украина, авиация МВД Украины

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