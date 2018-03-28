Над Японией запустят искусственный звездопад

- 28.03.2018 17:46
Над Японией запустят искусственный звездопад

Искусственный звездопад в конце 2020 года планируют запустить в небе над Японией. Так называемый космический фейерверк, копирующий сгорающие в атмосфере метеоры, осуществит компания Astro Live Experience.

Руковторный метеоритный дождь планируют запустить над городами Мацуяма, Хиросима, Такамацу и Ивакуни с помощью спутников. Так, один спутник массой 8 килограмм будет способен подняться на высоту до 350 километров и поднять над Землей порядка 400 искусственных метеоров. На околоемной орбите такие спутники могут находиться в течение 27 месяцев.

Стоимость создания одного такого спутника составляет 3 миллиона долларов.

Отмечается, что спутник будет выпускать от 15 до 20 капсул, размер которых - чуть больше сантиметра. Разноцветныке капсулы будут сгорать за пять секунд, воссоздавая невероятное по красоте зрелище.

По словам одного из членов команды Astro Live Experience Джоша Роденбо, искусственный звездопад будет красивым, но более дешевым зрелищем, по сравнению с фейерверками для крупных городов. В то же время, Роденбо отказался назвать полную стоимость системы запуска контолируемых звезд, над которой компания работает с 2016 года.

С помощью спутников организовать звездопад можно будет в небе практически над любой точкой земного шара.

Платиновая Буковина

Ключові слова: искусственный звездопад, звездопад с помощью спутников

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