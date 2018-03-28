Когда в Украине завершится АТО- 28.03.2018 14:12
По слова спикера Министерства обороны Украины полковника Дмитрия Гуцуляка, антитеррористическая операция в Украине будет завершена после подписания соответствующего указа Президентом Украины.
В настоящее время данного указа нет, и антитеррористическая операция на Донбассе осуществляется параллельно с операцией Объединенных сил.
В Украине также формируются Объединенные силы, командующим которых был назначен Сергей Наев.
Генерал-лейтенант Наев был назначен командующим Объединенных сил Президентом Украины Петром Порошенко 16 марта 2018 года. До этого наев занимал пост заместителя Начальника Генштаба Вооруженых сил Украины, а еще раньше - служил на посту начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.
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