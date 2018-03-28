



Можно ли полностью отказаться от мяса - 28.03.2018 17:19

Не все люди едины во мнении, когда речь заходит об употреблении мяса, как и других продуктов животного происхождения. Можно ли переходить к вегетарианству без проблем со здоровьем, и стоит ли оно того?

Специалисты настаивают на том, что лишь в осознанном возрасте можно стать вегетарианцем. Детям вегетарианство противопопоказано, поскольку организм растет и продолжает развиваться, а отказ от мяса, рыбы, молока, яиц и других продуктов животного происхождения лишит организма ребенка необходимых ему белков, жиров, аминокислот и ряда других важных соединений.

Если вы взрослый человек, и твердо приняли для себя решение отказаться от употребления животной пищи, нужно знать, какие продукты потания позволят восполнить нехватку белка. Некоторые люди отказываются лишь от мяса, но продолжают есть молочные продукты, рыбу и морепродукты, которые также являются отличными источниками белка. Если же вы исключаете из рациона животную пищу полностью, то стоит обязательно включить в меню блюда из бобовых культур, злаков, семян и орехов. Диетологи отмечают. что белок присутсвует также в грибах, а также некоторых овощах, в особенности, в спарже, кабачках, брюссельской капусте, даже в огурцах и авокадо, а также зелени.

Кроме того, чтобы обезопасить организм от преждевременного старения, для питания клеток, сосудов и тканей организма необходимо растительное масло. В день масло рекомендуется употреблять в объеме 30 грамм.



Для людей, выбравших вегетарианскую диету, важно осуществить переход максимально плавно, без вреда для здоровья. Вначале стоит убрать из рациона мяса, после следует постепенно отказаться от употребления яиц, затем исключить из рациона рыбу и морепродукты. Если нужно, можно отказаться и от молочных продуктов. Важно, чтобы рацион без животной пищи оставался разнообразным и сбалансированным.

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