Украина и Израиль создают зону свободной торговли

- 28.03.2018 12:57
Украина и Израиль создают зону свободной торговли

Как сообщил на заседании Кабинета министров Украины в среду, 28 марта, премьер-министр Владимир Гройсман, Украина и Израиль успешно завершили переговоры о создании зоны свободной торговли.

По словам Гройсмана, сегодня ожидается совместное заявление правительств обеих стран о завершающем этапе переговоров касаемо подписания соглашения о зоне свободной торговли. Уже в настоящий момент, как отметил премьер, между Украиной и Израилем годовой объем торговли составляет порядка 800 миллионов долларов США.

Премьер-министр Украины выразил надежду на то, что в Украину для подписания соглашения о ЗСТ прибудет его израильский коллега Биньямин Нетаньяху.

Стоит отметить, что ранее глава Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ,  вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отмечал, что в период с января по июнь 2017 года товарооборот между Израилем и Украиной достиг отметки в 502,2 миллионов долларов. К слову, о мероприятиях, которые необходимы для завершения процесса подписания соглашения о создании зоны свободной торговли преидент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились еще в январе 2017 года.

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Ключові слова: украина и израиль, зст украина израиль

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