



Квартирный вор уснул на месте преступления - 28.03.2018 12:43

В штате Коннектикут, в городе Нью-Хейвен, произошел интересный случай с квартирным вором. Медвежатник проник в дом и уснул на хозяйском диване.

Взломщик проник в дом утром, когда внутри никого не было. Присутствие постороннего лица отметила домовладелица - его засняли камеры видеонаблюдения, и сразу же позвонила в полицию.

Подозреваемого обнаружили в гостиной на диване спящим. Так, 27-летнего преступника обвинили по двум статьям - в незаконном проникновении в помещение, а также в незаконном пребывании на частной собственности.

Напомним, ранее мы писали о случае в Великобритании - когда незадачливый вор застрял в окне и ждал освобождения около семи часов.

Платиновая Буковина

Всі новини