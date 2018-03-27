



Скоростной поезд Черновцы-Львов отменяют на 29-30 марта - 27.03.2018 12:27

В Укрзализныце объявили об отмене на два дня курсирования регионального поезда сообщением Львов-Черновцы-Львов (№702-701). Поезд не будет ходить 29 и 30 марта.

В пресс-службе Укрзализныци отмечают, что рейс отменен по причине отправки дизель-поезда на плановый капитальный ремонт.

Так, 29 марта не будет отправляться поезд №702 Львов-Черновцы, и 30 марта не будет осуществлен рейс поезда №701 Черновцы-Львов

Речь идет об украинском дизель-поезде "Обрій" из трех вагонов, изготовленном в 2014 году. Данный поезд позиционируется как региональный экспресс, способный развивать скорость движения до 154 километров в час. Поезд рассчитан на 283 сидячих места. Маршрут от Черновцов до Львова поезд преодолевает менее, чем за четыре часа.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини