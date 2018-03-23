Американец взлетел на самодельной ракете

- 26.03.2018 11:14
Американец взлетел на самодельной ракете

Сторонник теории о плоской Земле Майк Хьюз совершил полет на собственноручно собранной ракете на паровой тяге. Американец смог создать ракету в собственном гараже.

61-летний Хьюз смогл взлететь на самодельной ракете на высоту около 1875 футов, что примерно равно 570 метрам. Приземлиться ему удалось в пустыне Мохаве с помощью парашюта. Мужчина рассказал о полете, отметил, что чувствует себя хорошо, если не считать боли в спине.

Таким образом Хьюз решил доказать, что у него достаточно смелости, вопреки всему, что о нем говорят. У Хьюза имеется дом-трейлер, который он превратил в рампу для вертикального пуска самодельной ракеты. Американец ранее просил разрешения у местных властей на запуск ракеты с общественной земли. Но, чтобы обойтись без разрешения, мужчина решил использовать рампу собственного производства.

Майк Хьюз придерживается теории о плоской Земле, общается с единомышленниками в социальных сетях и спорит с теми, кто считает нашу планету круглой. В планах у мужчины - постройка более мощной ракеты, с помощью которой он наверняка сможет убедиться в своей правоте.

Платиновая Буковина

Ключові слова: майк хьюз самодельная ракета, сторонники плоской земли, теория плоской земли

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