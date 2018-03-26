Гість обікрав оселю буковинців

- 26.03.2018 09:10
Гість обікрав оселю буковинців

Поки потерпіла звернулася до поліції, злодій встиг продати поцуплене чуже майно. Поліцейські знайшли покупця та вилучили речові докази. Тепер за скоєне крадію загрожує до трьох років позбавлення волі.

Надвечір 22 березня з повідомленням про крадіжку до поліції звернулася 53-річна жителька Сокирянщини. Жінка розповіла, що з її будинку зникли золоті вироби на загальну суму 7 тисяч гривень. Також потерпіла повідомила, що напередодні у них гостював 29-річний знайомий.

Оперативники Сокирянського відділення поліції одразу почали перевіряти особу гостя на причетність до вказаної крадіжки. Поліцейські з’ясували, що поки господарі вийшли з кімнати, чоловік скористався їхньою відсутністю та викрав ювелірні вироби. Правопорушник ніде не працює і в такий спосіб вирішив збагатитися. Покинувши будинок своїх жертв, зловмисник одразу продав викрадене. Правоохоронці встановили покупця і вилучили в нього придбані чужі прикраси.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування та вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєнні даного злочину.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжка чернівецька область, національна яполіція чернівецької області

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