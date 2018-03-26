



Які доходи підлягають декларуванню - 26.03.2018 09:23

Чернівецька ОДПІ нагадує: останній день подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) за 2017 рік - 2 травня 2018 року.

У Декларації фізичні особи - платники податків зобов’язані задекларувати доходи, отримані ними протягом 2017 року, та самостійно визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) за відповідними ставками (18% або 5%) і військового збору (далі - ВЗ) за ставкою 1,5%.

Податковим кодексом України, зі змінами (далі - ПКУ), визначено, які види доходів, отримані протягом звітного року, зобов’язані декларувати фізичні особи.

До таких доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню за наслідками 2017 року, належать, зокрема:

● доходи, отримані від особи, яка не є податковим агентом, крім випадків прямо передбачених ПКУ (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● іноземні доходи (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати податковими агентами, але не є звільненими від оподаткування (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● операції з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп.165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● доходи від здавання в оренду нерухомого майна, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, крім доходів від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● сума заборгованості платника за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі, якщо його сума перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. При цьому кредитор повідомив платника податку - боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва), що вирощена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, що перевищує 2 гектари при умові отримання таких доходів від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● при продажу власної продукції тваринництва груп 1 – 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● цільова благодійна допомога у вигляді коштів, яка не використана протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту (пожертва коштів чи майна) (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● сума отриманої благодійної допомоги платників податку, визначених пп.165.1.54 ст. 165 ПКУ, у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 ст.169 ПКУ (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● доходи від операцій з продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими не був сплачений податок, у разі, якщо такі доходи підлягають оподаткуванню (ставка ПДФО 5%, ВЗ - 1,5%);

● при операціях з продажу (обміну) резидентами об’єктів рухомого майна у разі, якщо таким платником податків не сплачено податок до нотаріального вчинення дії або дія вчинена безпосередньо в сервісних центрах МВС та при умові, що такі доходи підлягають оподаткуванню (ставка ПДФО 5%, ВЗ - 1,5%);

● при успадкуванні (даруванні) резидентами майна від осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення у разі, якщо таким платником податків не сплачено податок до нотаріального вчинення дії (ставка ПДФО - 5%, ВЗ - 1,5%);

● при успадкуванні (даруванні) резидентами майна від спадкодавця-нерезидента (ставка ПДФО - 18%, ВЗ - 1,5%);

● отримання у власність майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно (ставка ПДФО - 5%, ВЗ - 1,5%).

Звертаємо увагу, що з 2018 року за наслідками 2017 року вже немає обов’язку подавати річну Декларацію, якщо протягом року отримувалися доходи від двох і більше податкових агентів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини