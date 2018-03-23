



Черновчан ознакомят с медицинской реформой - 23.03.2018 17:23

Общественная организация "Пациенты Буковины" проведет для пациентов информационный семинар, посвященный реализации в Украине реформе сферы медицины.

По словам руководителя общественной организации Натальи Гусак, в ходе семинара люди узнают о самых распространенных мифах касаемо медреформы и развенчают их.

В частности, в ходе данного мероприятия гостей проинформируют, как выбрать врача, каким образом подписывается декларация что означают государственные финансовые гарантии медицинского обслуживания, какие медицинские услуги можно получать на бесплатной основе.

Всех желающих приглашают в офис Черновицкого центра местного самоуправления, что по улице Университетской, 20.

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