



На Землю доставили выращенные в космосе овощи - 23.03.2018 15:56

В планах у человечества - колонизация Марса и Луны, поиск жизни на других планетах, изучение планет вне Солнечной системы. Спустя некоторое время люди совершат попытки освоения космоса за пределами нашей Галактики. Учитывая продолжительность космических полетов и пребывание в космическом пространстве без возможности пополнить запасы топлива, воды и продуктов питания, решение выращивать овощи в космосе является более чем разумным.

Ученые NASA отмечают, что они совершили в данном деле серьезный рывок. Дело в том, что в рамках миссии Veg-03 на МКС было отправлено специализиованное оборудование Veggie, которое осуществляет управление освещением и питанием для космического сада. Аналогичное оборудование ранее использовалось для тестирования программы Veg-01.

Так, система позволяет оптимизировать и максимально оптимально распределять в огороде, где выращиваются космические растения, воду и удобрения.

В NASA сообщили, что в космосе был собран первый урожай овощей. Так, среди всего прочего, что вошло в космический урожай, числится капуста Токио-Бекана, романский салат и некоторые другие овощи. На Землю для оценки результатов были доставлены несколько выращенных в космосе овощей, и специалисты остались более, чем довольны полученным итогом.

На Международной космической станции планируется в дальнейшем массовое выращивание продуктов питания. Это позволит обеспечить астронавтов пищей в условиях длительных космических миссий и трудностей с доставкой продовольствия на орбиту.

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