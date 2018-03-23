На Землю доставили выращенные в космосе овощи- 23.03.2018 15:56
В планах у человечества - колонизация Марса и Луны, поиск жизни на других планетах, изучение планет вне Солнечной системы. Спустя некоторое время люди совершат попытки освоения космоса за пределами нашей Галактики. Учитывая продолжительность космических полетов и пребывание в космическом пространстве без возможности пополнить запасы топлива, воды и продуктов питания, решение выращивать овощи в космосе является более чем разумным.
Ученые NASA отмечают, что они совершили в данном деле серьезный рывок. Дело в том, что в рамках миссии Veg-03 на МКС было отправлено специализиованное оборудование Veggie, которое осуществляет управление освещением и питанием для космического сада. Аналогичное оборудование ранее использовалось для тестирования программы Veg-01.
Так, система позволяет оптимизировать и максимально оптимально распределять в огороде, где выращиваются космические растения, воду и удобрения.
В NASA сообщили, что в космосе был собран первый урожай овощей. Так, среди всего прочего, что вошло в космический урожай, числится капуста Токио-Бекана, романский салат и некоторые другие овощи. На Землю для оценки результатов были доставлены несколько выращенных в космосе овощей, и специалисты остались более, чем довольны полученным итогом.
На Международной космической станции планируется в дальнейшем массовое выращивание продуктов питания. Это позволит обеспечить астронавтов пищей в условиях длительных космических миссий и трудностей с доставкой продовольствия на орбиту.
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