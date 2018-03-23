С 26-27 марта в Украине ожидается потепление

- 23.03.2018 15:35
С 26-27 марта в Украине ожидается потепление

По словам синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе в Украину ожидается приход настоящей весны - с солнечной погодой и потеплением. Выпавшие до этого осадки будут активно таять, потому погода будет преимущественно влажной, с оттепелями и подтоплениями.

Процесс потепления будет продолжаться со следующего понедельника, с 26-27 марта. В понедельник прогнозируется от +1 до +8 градусов. Теплее всего будет в южных областях - здесь воздух прогреется до +12 градусов.

Между тем, влажный воздух, а также дожди, которые будут иметь место благодаря влиянию атмосферных фронтов с западной части Европы, внесут свои коррективы в прогноз погоды. Поэтому слишком теплой погоды со следующей недели ожидать не стоит.

Наталья Диденко отмечается, что днем 28-29 марта воздух прогреется до 7-14 градусов выше нуля. В южных регионах возможно потепление до +10... +17 градусов. В среду и четверг дожди вероятны на севере и западе Украины.

Платиновая Буковина

Ключові слова: потепление конец марта, погода март 2018 Украина

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