С 26-27 марта в Украине ожидается потепление- 23.03.2018 15:35
По словам синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе в Украину ожидается приход настоящей весны - с солнечной погодой и потеплением. Выпавшие до этого осадки будут активно таять, потому погода будет преимущественно влажной, с оттепелями и подтоплениями.
Процесс потепления будет продолжаться со следующего понедельника, с 26-27 марта. В понедельник прогнозируется от +1 до +8 градусов. Теплее всего будет в южных областях - здесь воздух прогреется до +12 градусов.
Между тем, влажный воздух, а также дожди, которые будут иметь место благодаря влиянию атмосферных фронтов с западной части Европы, внесут свои коррективы в прогноз погоды. Поэтому слишком теплой погоды со следующей недели ожидать не стоит.
Наталья Диденко отмечается, что днем 28-29 марта воздух прогреется до 7-14 градусов выше нуля. В южных регионах возможно потепление до +10... +17 градусов. В среду и четверг дожди вероятны на севере и западе Украины.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 23.03.2018 17:23
- 23.03.2018 15:56
- 23.03.2018 15:22
- 23.03.2018 14:47
- 23.03.2018 14:17
- 23.03.2018 12:19
- 23.03.2018 12:07
- 23.03.2018 10:58
- 23.03.2018 10:44
- 23.03.2018 10:17