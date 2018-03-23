



Чернівецькі полісмени затримали наркоторговця - 23.03.2018 15:22

Поліцейські Сторожинецького відділу поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримали інформацію, що місцевий житель причетний до збуту наркотиків.

Правоохоронці провели ряд слідчих дій та задокументували злочинну діяльність 24-річного жителя села Іжівці. Зловмисник займався розповсюдженням наркотиків на території району.

Під час спроби збуту, поліцейські затримали наркоторговця на «гарячому». Зловмисник намагався продати амфетамін. Правоохоронці вилучили наркотики та грошові кошти здобуті незаконним шляхом.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вилучене направлено до Чернівецького наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру на експертизу.

Поліцейські затримали наркоторговця в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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