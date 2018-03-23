Захват заложников во Франции 23 03 2018- 23.03.2018 14:17
На юге Франции, в городе Треб террорист в местном супермаркете захватил людей в плен. По заявлению мэра города Эрика Менасси, в настоящее время всех заложников удалось освободить.
Градоначальник отметил, что в помещении супермаркета сейчас находится захватчик и офицер полиции. Всех пленных удалось осовободить.
На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. По словам премьер-министра Эдуарда Филиппа, ситуация является весьма серьезной. У преступника при себе имеется оружие - гранаты, пистолет, а также нож.
Как стало известно по сообщениям местны СМИ, в результате захвата заложников в Требе погиб одн или двое человек. Захвативший в плен человек заявил, что он относит себя к террористической группировке "Исламское государство". Данное происшествия расследует антитеррористический отдел прокуратуры Парижа.
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