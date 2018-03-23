Последствия отравления Скрипаля могут быть непоправимыми

- 23.03.2018 12:19
Последствия отравления Скрипаля могут быть непоправимыми

Точных прогнозов по поводу восстановления Сергей Скрипаля и его дочери Юлии после отравления врачи давать не торопятся. Напомним, бывший российский шпион Сергей Скрипаль вместе с дочерью 4 марта 2018 года был отравлен нервно-паралитическим веществом. Врачи отмечают, что из-за отравления пострадавшие получили повреждения головного мзга, которые могут быть непоправимыми.

По заявлениям британских медиков, отравление моет оказать влияние на умственные способности пострадавших, даже если они восстановятся. Дать оценку повреждениям пока что не предоставляется возможным,  как и точное влияние отравляющего вещества на состояние здоровья в долгосрочной перспективе.

Способностей к коммуникаии ни Скрипаль, ни его дочь в настоящее время проявлять не способны. Несмотря на то, что врачи из больницы Солсбери не берутся прогнозировать, смогут ли восстановиться пациенты, они отмечают, что пациенты получают лечение и стремятся к оптимальному восстановлению. По словам судьи Дэвида Уильямса, состояние Скрипалей остается критичным, однако, оно стабильно, и показаний к ухудшению в настоящее время нет. Сергей и Юлия Скрипаль сейчас находятся под действием успокоительных средств.

Для помощи международному расследованию образцы крови потерпевших могут быть переданы в Организацию по запрету химического оружия вместе с медицинскими записями. По заявлениям специалистов Лаборатории обороны, науки и технологий в Портон-Дауне, Скрипалей отравили с помощью вещества из группы веществ "Новичок", разработанных СССР.

Стоит отметить, что в расследовании отравления двойного агента Сергея Скрипаля задействованы военные спецподразделения. Вместе со Скрипалем и его дочерью от отравления в Солсбери пострадали еще 19 лиц.

Платиновая Буковина

Ключові слова: отравление скрипаля, Сергей Скрипаль отравление

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Черновчан ознакомят с медицинской реформой Общественная организация "Пациенты Буковины" проведет для пациентов информационный семинар, посвященный реализации в Украине реформе сферы медицины.
- 23.03.2018 17:23
На Землю доставили выращенные в космосе овощи В планах у человечества - колонизация Марса и Луны, поиск жизни на других планетах, изучение планет вне Солнечной системы. Спустя некоторое время люди
- 23.03.2018 15:56
С 26-27 марта в Украине ожидается потепление По словам синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе в Украину ожидается приход настоящей весны
- 23.03.2018 15:35
Чернівецькі полісмени затримали наркоторговця Зловмисник у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
- 23.03.2018 15:22
В Венесуэле запланирована деноминация валюты Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал деноминацию боливара - национальной валюты Венесуэлы.
- 23.03.2018 14:47
Захват заложников во Франции 23 03 2018 На юге Франции, в городе Треб террорист в местном супермаркете захватил людей в плен. По заявлению мэра города Эрика Менасси
- 23.03.2018 14:17
Транспортный колледж в Черновцах восстанавливают после пожара В здании Черновицкого транспортного колледжа накануне, 22 марта, произошел пожар. Сегодня в помещениях проводятся
- 23.03.2018 12:07
Ученые вычислили возраст Земли Примерно 3,7 миллиада лет назад на нашей планете возникли первые живые организмы, как утверждают ученые. Отсюда становится понятным
- 23.03.2018 10:58
К имплементации законов Украины у ЕС претензий нет Как заявляет заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, Европейский Союз не озвучивает претензий
- 23.03.2018 10:44
Рекламу Honda Cog сняли за 606 дублей Падающие костяшки домино, которые обрушиваются одна за другой с пресловутым эффектом - зрелище, которое способно заворожить каждого
- 23.03.2018 10:17

Всі новини