



Последствия отравления Скрипаля могут быть непоправимыми - 23.03.2018 12:19

Точных прогнозов по поводу восстановления Сергей Скрипаля и его дочери Юлии после отравления врачи давать не торопятся. Напомним, бывший российский шпион Сергей Скрипаль вместе с дочерью 4 марта 2018 года был отравлен нервно-паралитическим веществом. Врачи отмечают, что из-за отравления пострадавшие получили повреждения головного мзга, которые могут быть непоправимыми.

По заявлениям британских медиков, отравление моет оказать влияние на умственные способности пострадавших, даже если они восстановятся. Дать оценку повреждениям пока что не предоставляется возможным, как и точное влияние отравляющего вещества на состояние здоровья в долгосрочной перспективе.



Способностей к коммуникаии ни Скрипаль, ни его дочь в настоящее время проявлять не способны. Несмотря на то, что врачи из больницы Солсбери не берутся прогнозировать, смогут ли восстановиться пациенты, они отмечают, что пациенты получают лечение и стремятся к оптимальному восстановлению. По словам судьи Дэвида Уильямса, состояние Скрипалей остается критичным, однако, оно стабильно, и показаний к ухудшению в настоящее время нет. Сергей и Юлия Скрипаль сейчас находятся под действием успокоительных средств.

Для помощи международному расследованию образцы крови потерпевших могут быть переданы в Организацию по запрету химического оружия вместе с медицинскими записями. По заявлениям специалистов Лаборатории обороны, науки и технологий в Портон-Дауне, Скрипалей отравили с помощью вещества из группы веществ "Новичок", разработанных СССР.

Стоит отметить, что в расследовании отравления двойного агента Сергея Скрипаля задействованы военные спецподразделения. Вместе со Скрипалем и его дочерью от отравления в Солсбери пострадали еще 19 лиц.

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