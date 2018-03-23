



Ученые вычислили возраст Земли - 23.03.2018 10:58

Примерно 3,7 миллиада лет назад на нашей планете возникли первые живые организмы, как утверждают ученые. Отсюда становится понятным, что возраст Земли - существенно больше.

По словам заведующего отдела физики планетных систем Главной астрономической обсерватории НАН Украины, профессора Анатолия Ведьмаченко, возраст Земли составляет свыше 4,5 миллиарда лет.

Специальный метод, который носит название радиоизотопного датирования, используется для определения возраста нашей планеты. Так, ученые используют геологические образцы с содержанием радиоактивных изотопов. После определяется, какая именно часть изотопа распалась. Поскольку ученые располагают периодами полураспада изотопов, то они могут определить с помощью имеющихся данных возраст образца.

Так, были изучены материалы времено формирования Земли, а именно - ученые тщательно рассмотрели отобранные на канадском острове Баффинова Земля образцы с изотопами гафния-182 и вольфрама-182. Было установлено, что наиболее точный возраст нашей планеты - 4,537 миллиарда лет.

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