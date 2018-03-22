



К имплементации законов Украины у ЕС претензий нет - 23.03.2018 10:44

Как заявляет заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, Европейский Союз не озвучивает претензий к порядку выполнения графика имплементации законодательства Украины в соответствии с европейским законодательством.

Петухов отметил, что Европа, безусловно, в курсе всего, что происходит. В ЕС следят и оказывают необходимую помощь, если какие-то нормы, действующие в Европе, еще не до конца имплементированы в Украине. Некоторые из них могут быть выполнены позже остальных, и со стороны Евросоюза по графику имплементации норм претензий нет.

Чиновник отметил, что приведение законодательных норм Украины в соответствие с законодательством ЕС рассчитано на несколько лет, и в самом графике имплементаций имеются определенные приоритеты.

В связи с этим проводится сотрудничество, и ежедневно украинская и европейская стороны обсуждают все вопросы. В настоящее время нет такого вопроса в ходе имплементации, который вызывал бы наибольшее беспокойство.

Платиновая Буковина

Всі новини