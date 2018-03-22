



На Буковине с утра 23 марта - несколько ДТП - 23.03.2018 09:18

В Черновицкой области с утра пятницы, 23 марта, произошло несколько автомобильных аварий.

Так, на улице Коммунальников в Черновцах из-за ДТП на дороге образовался затор.

Также в селе Припрутье Новоселицкого района на проезжей части осложенно движение из-за съехавшего в кювет грузового автомобиля. Причины ДТП пока что не называются.

Полиция предупреждает автомобилистов о скользких дорогах, призывает быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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