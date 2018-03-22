



В Чернівцях встановлюють канали походження наркотиків - 22.03.2018 17:15

21 березня під час відпрацювання території обласного центру працівники Чернівецького відділу поліції спільно з патрульними поліцейськими задокументували злочинну діяльність 46-річного чернівчанина.

Вночі, на одній із вулиць міста, поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів, останній почав помітно нервувати, тим самим викликав підозру у правоохоронців.

Під час проведення поверхневої перевірки, поліцейські вилучили з кишені куртки чоловіка паперовий згорток з марихуаною та згорток фольги із порошкоподібною речовиною.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють з якою метою зловмисник зберігав наркотики, а також канал їх надходження. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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