Дополнительные поезда на Пасху 2018

- 22.03.2018 14:45
Дополнительные поезда на Пасху 2018

Специально к пасхальным праздникам Укрзализныця традиционно запускает дополнительные поезда популярных направлений, а также дополнительные рейсы для уже имеющихся поездов. В общей сложности, назначены 8 дополнительных поездов на начало апреля.

Поезд Ужгород - Харьков (№235) назначен на 4 апреля. В 18:00 - отправление из Ужгорода с прибытием на следующий день в 19:30 в Харьков.

Поезд Киев - Львов (№191/192) назначен на 6, 7 и 9 апреля. В 8:30 поезд будет отправляться из столицы с прибытием во Львов в 17:55. Отправление из Львова - в 11:58, с прибытием в Киев в 21:46.

Также по этому же направлению назначен поезд Киев-Львов №243/244, который совершит рейсы 7 и 10 апреля. В 5:27 поезд отправится из Киева с прибытием во Львов в 14:20. Отправление из Львова - в 9:40 с прибытием в 19:05 в столицу.

На 7 и 9 апреля назначен поезд Киев-Ковель (№197/198), который отправится в 7:28 из столицы и прибудет в Ковель в 16:53. Отправление из Ковеля - в 11:03, с прибытием в конечный пункт следования в 19:53.

Еще для четырех поездов назначены дополнительные рейсы.

Поезд №63 сообщением Днепр - Одесса осуществит дополнительные рейсы из Днепра в 19:37 6, 8 и 10 апреля, с прибытием в Одессу на следующий день в 6:38. Из Одессы поезд отправится в 7 и 9 апреля в 21:54, с прибытием в Днепр в 8:50 следующего дня.

Дополнительные рейсы поезда №92 Константиновка - Одесса назначены с отправлением из Константиновки на 5, 7 и 9 апреля, с выездом в 15:30 и прибытием на конечную станцию в 8:04 следующего дня. Выезд в 13:28 из Одессы данного поезда назначен на 4, 6, 8 и 10 апреля. Поезд прибудет в Константиновку на следующий день в 5:40.

На 8 апреля назначен рейс поезда №95 Черкассы - Львов с выездом из Черкасс в 19:23 и прибытием в 10:45 во Львов. В обратный путь поезд отправится 9 апреля в 12:50, и прибудет в 4:16 в Черкассы.

Дополнительный рейс поезд №787/788 сообщением Харьков - Константиновка назначен на 9 апреля, с выездом из Харькова в 19:03 и прибытием в 23:00 в Константиновку. 10 апреля поезд отправится из Константиновки в 5:00, с прибытием в 9:50 в Харьков.

В железнодорожных кассах и в онлайн-сервисе на сайте Укрзализныци билеты на эти и другие поезда уже есть в продаже.

 

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Ключові слова: пасха 2018 поезда, укразлизныця дополнительные поезда

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