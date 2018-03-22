Земле грозит столкновение с астероидом Бенну

- 22.03.2018 14:32
Земле грозит столкновение с астероидом Бенну

В сторону Земли на скорости порядка 100 километров в час летит астероид Бенну. Данный объект имеет длину около 500 метров. Ученые ведут активную работу и вычисления, которые позволят избежать столкновения астероида с Землей.

Ориентировочно астероид может добраться до нашей планеты через 17 лет, то есть, в 2035 году. Вариантов, как обезопасить землю от столновения с астероидом, у ученых несколько.

Возможно применение ядерного оружия для уничтожения объекта, либо изменение траектории астероида путем столкновения с 8,8-тонным самолетом Импактор. Такие варианты озвучил представитель Национального аэрокосмического агентства США Дэвид Дюрборн.

Ученые отметили, что до приближения астероида Бенну времени пока что более, чем достаточно. Кроме того, сам объект не слишком большой, потому его траекторию с помощью импактора вполне можно будет поправить. Вариант с применением ядерного оружия вероятен, если действовать придется быстро.

Между тем, в NASA отмечают, что астероид Бенну может изменить свою траекторию, чего также не стоит исключать.

 

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Ключові слова: астероид Бенну, столкновение с астероидом, опасные для Земли астероиды

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