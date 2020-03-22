



Миссия ОБСЕ остается в Украине еще на год - 22.03.2018 14:06

Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине был продлен Постоянным советом ОБСЕ еще на 12 месяцев, до 31 марта 2019 года.

Соотвествующая новость была опубликована в Twitter Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

В пояснительном заявлении украинкой делегации отмечается, что Специальная мониторинговая миссия должна располагать полным и беспрепятственным доступом на всей территории Украины, в том числе на полуострове Крым и городе Севастополе. Данную позицию поддержали США, Канада, а также все страны-члены ЕС.

По словам постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Прокопчука, страдания украинцев на оккупированных Россией территориях продолжаются. Прокопчук также призвал РФ выполнять договоренности, достигнуты в результате переговоров Трехсторонней контактной группы, а также разблокировать контрольно-пропускной пункт Золотое. Постпред также отметил, что пророссийские боевики на Донбассе используют режим прекращения огня для укрепления собстенных позиций. Так, по данным отчетов СММ ОБСЕ, на северо-запад, запад и юг от Луганска были отмечены недавно установленные блок-посты террористических формирований.

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