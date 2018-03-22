



22 марта на Земле ожидается магнитная буря - 22.03.2018 11:31

На Земле 22 марта произойдет предпоследняя в этом месяце магнитная буря, как отмечают специалисты. Последняя в месяце магнитная буря прогнозируется на 26 марта.

Речь идет о слабой магнитной буре класса G1, в то же время, метеозависимым людям стоит быть заранее в курсе, чтобы избежать пролем с самочувствием. Напомним, что в дни магнитных бурь возможна слабость, бессонница, головные боли, раздражительность, депрессия, перепады кровяного давления, обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

По заявлениям специалистов, во всем мире к колебаниям геомагнитного поля Земли чувствительностью обладают только 10% жителей планеты.

Возмущения магнитной оболочки Земли и магнитные бури возникают из-за потоков солнечного ветра, летящих в сторону нашей планеты и взаимодействующих с магнитосферой. В области радиационных поясов Земли постоянно существует кольцевой ток планеты, и его усиление и характеризуется геомагнитными бурями.

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