В норвежском городе запрещено умирать

- 22.03.2018 10:58
В норвежском городе запрещено умирать

В Норвегии, на арктическом острове Шпицберген есть город Лонгйир, главной особенностью которого являются весьма низкие температуры. Кроме того, в Лонгйире действует запрет на смерть.

Запрет умирать жителям города Лонгйир вступил в силу с 1950 года. Именно в этом году было установлено, что мерзлота и низкие температуры гарантируют организму защиту от разложения, благодаря чему все сохраняется в идеальном состоянии. Если климат на на Шпицбергене станет более теплым, то может возникнуть вспышка эпидемии. Также захороненное тело, идеально сохранившееся в услови низких температур, может привлечь внимание хищников. В связи со всеми этими факторами было решено закрыть местное кладбище, которое не действует уже 68 лет. 

В соответствии с законом, тяжело больные пациенты либо люди, которые близки к смерти, должны покинуть остров. Такие лица отправляются в другую часть Норвегии. Но если все же запрет нарушается, и человек умирает на территории острова, тело перевозят на континент и там хоронят. Есть вариант с кремацией, но большинство людей все же принимает решение в пользу отъезда на материковую часть.

Реакция местных властей - более чем оправданная. Ученые несколько лет назад решили иследовать явления замерзания, благодаря которому на кладбище тела сохраняются в отличном виде. Так, с тела умершего в Лонгйире человека взяли образец ткани, и ученые обнаружили вирус, который вызвал эпидемию испанки в 1918 году. Потому, если человеку каждется, что смерть близка, местные власти сделают все возможное, чтобы помочь ему добраться до материка.

Рождаемость в городе Лонгйир также весьма низкая. В городе имеется небольшая больница, однако, беременным все же рекомендуют отправляться на континент до наступления родов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: город лонгйир, запрет на смерть норвегия

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