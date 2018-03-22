



Регламентный комитет ВР поддержал снятие неприкосновенности с Савченко - 22.03.2018 10:17

Подание генерального прокурора Украины Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко было поддержано регламентным комитетом Верховной Рады Украины.

Кроме того, комитет поддержал решение о задержании и аресте Савченко.

На заседании утром четверга, 22 марта, комитет утвердил соответствующее решение. Стоит отметить, что данное решение парламента не является окончательным, а представляет собой скорее рекомендацию комитету. Сегодня же, 22 марта, на заседании Верховной Рады состоится голосование по данному вопросу.

Отметим, глава ГПУ Юрий Луценко выступил на заседании регламентного комитета ВР. Генпрокурор озвучил суть обвинения Надежды Савченко, которая состоит в сговоре с главарями террористического формирования "ДНР", в подготовке крупного террористического акта в Киеве, а также в подготовке к захвату административных зданий в Киеве и свержению власти.

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