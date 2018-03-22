Известны направления рейсов Ryanair в Украине

- 22.03.2018 10:12
Известны направления рейсов Ryanair в Украине

В Украину заходит ирландский лоукостер - авиакомпания Ryanair, которая готовится направлять рейсы из аэропортов Киева и Львова.

Из Киева будут отправляться самолеты в польские города Краков, Варшава, Познань, Гданьск, Вроцлав, в словацкую Братиславу, в Барселону, Испания, в столицу Швеции Стокгольм, в Лондон, а также в столицу Литвы - Вильнюс. Что касается рейсов из Львова, то отсюда можно отправитья в немецкие города Дюссельдорф и Мемминген, а также в Лондон, Краков и Варшаву.

Так, по указанным направлениям рейсы будут запущены с осени 2018 года.

Напомним, что выход на украинский рынок ирландский лоукостер Ryanair (штаб-квартира в Дублине, Ирландия) планировал на 2017 год, с вылетами из Львова и Киева. О заключении контракта с перевочиком в июле 2017 года сообщил директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин. Впрочем, спустя некоторое время он отметил, что условия Ryanair невыгодны для аэропорта и могут послужить причиной серьезных убытков. О возробновлении переговоров стало известно 13 июля. Об успешном завершении переговоров в январе 2018 года сообщил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Уже 12 фервлая 2018 года стало известно, что будущей осенью лоукостер Ryanair выходит на украинский рынок авиаперелетов.

Пресс-конференция Ryanair, посвященная работе перевочика в Украине, состоится в аэропорту Борисполь 23 марта.

Напомним, авиакомпания Ryanair является крупнейшим в мире лоукостером, работает с 34 странами по всему миру. Каждые сутки осуществляется порядка 2000 рейсов Ryanair.

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